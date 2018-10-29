«Яндекс» отчитался о росте скорректированной чистой прибыли на 167% в III квартале Выручка выросла на 44%

В III квартале 2018 года скорректированная чистая прибыль «Яндекса», без учета сервиса «Яндекс.Маркет», составила порядка 6 млрд рублей, что на 167% больше в годовом выражении. Компания обнародовала неаудированные финансовые результаты в понедельник.

При этом выручка за указанный период выросла на 44% год к году — до 32,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA достиг 10,7 млрд рублей в III квартале (+96% год к году). Отношение скорректированного EBITDA к выручке составила 32,9%. Отметим, данные также приведены без учета «Яндекс.Маркета».

Добавим, ранее «Яндекс» запустил маркетплейс «Беру». Партнером проекта стал Сбербанк. Тестирование площадки и наполнение ее товарами началось в мае 2018 года. За это время на «Беру» разместили более 100 тыс. позиций в 600 категориях.