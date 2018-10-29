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29.10.18 / 17:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрыли дело гендиректора «СМУ-303» о задолженности по зарплатам

Суд назначил ему штраф в 250 тыс. рублей

Василеостровский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело против главы ЗАО «СМУ-303» Виктора Мусихина, которого обвиняли в невыплате 26 млн рублей зарплат. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов.

В ходе следствия установили, что задолженность по заработной плате с мая прошлого года по июль 2018 года полностью погашена. Также отмечается, что Мусихин привлекается впервые. Суд назначил ему штраф в 250 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, Мусихин не платил зарплату 243 работникам с мая 2017 года. В общей сложности сотрудники недополучили почти 26 млн рублей.

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