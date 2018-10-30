Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка» И ряда некредитных организаций

Акционеры «ФК Открытие» одобрили реорганизацию банка в форме присоединения «Бинбанка». Об этом во вторник сообщает ЦБ.

Также утверждено присоединение к банку ряда некредитных организаций. Среди них – АО «Бинбанк Диджитал», ООО «Инвест-Трейдинг», ООО «Забота», ООО «НМ-Эксперт», ООО «Открытие Трейдинг», ООО «ПромФинанс» и ООО «Самфар Пенсии».

Напомним, процесс санации банка «Открытие» через фонд консолидации банковского сектора начался в августе 2017 года. А в феврале текущего года стало известно о решении ЦБ объединить «ФК Открытие» и «Бинбанк». Планируется завершить объединение к началу следующего года.