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30.10.18 / 14:53 Банки / Новости / Россия и мир

Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка»

И ряда некредитных организаций

Фото АБН

Акционеры «ФК Открытие» одобрили реорганизацию банка в форме присоединения «Бинбанка». Об этом во вторник сообщает ЦБ.

Также утверждено присоединение к банку ряда некредитных организаций. Среди них – АО «Бинбанк Диджитал», ООО «Инвест-Трейдинг», ООО «Забота», ООО «НМ-Эксперт», ООО «Открытие Трейдинг», ООО «ПромФинанс» и ООО «Самфар Пенсии».

Напомним, процесс санации банка «Открытие» через фонд консолидации банковского сектора начался в августе 2017 года. А в феврале текущего года стало известно  о решении ЦБ объединить «ФК Открытие» и «Бинбанк». Планируется завершить объединение к началу следующего года.

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