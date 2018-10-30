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30.10.18 / 18:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2299,98; РТС - 1105,33

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,74% и составил 2299,98 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,65% до 1105,33 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что индекс Мосбиржи продолжает качать, как на качелях. Ближе к вечеру рублевый индикатор вернулся к снижению, хотя первая половина дня была вполне нейтральной. В целом, рублевому индикатору для снижения не нужны веские причины — достаточно просто отсутствия торговых идей, считает аналитик.

Рубль же остается невозмутимым, заявила Бодрова. Резкие продажи в нефтяном секторе, где сорт Brent падает к вечеру на 2,4% и стоит $75,53 за баррель, пока никак не влияют на рубль. По мнению аналитика, это смотрится по меньшей мере странным. Технически у нефти ближайшая поддержка теперь стоит на уровне $75,11 — на минимуме прошлой недели. При ее пробое откроется дорога к $74,85. Рубль, казалось бы, совсем не реагирует на поведение сырья. Доллар США все так же торгуется вокруг 65,70 рублей, незначительно отклоняясь в обе стороны. Если же «эффект нефти» проявится на вечерней сессии, доллар сможет подняться к 65,95 рублей, а оттуда позже — к 66,15 рублям. Евро смотрится нейтральным около отметки 74,70 руб., вероятный торговый диапазон на ближайшие сутки для единой валюты находится в границах 74,55-75,10 руб.

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