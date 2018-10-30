Жители Петербурга заняли одно из лидирующих мест по готовности к риску Самые рискованные россияне живут в Ярославской области

Петербург попал в топ-10 регионов по готовности жителей к риску. Об этом во вторник сообщают эксперты сервиса «Яндекс. Деньги».

Город занял восьмую строчку в рейтинге. На первом месте оказалась Ярославская области, на втором и третьем – Удмуртия и Москва. В исследовании учитывались результаты теста на толерантность к риску, который прошли 25 тысяч пользователей сервиса Yammi. В опроснике в основном учитывалась готовность к финансовым рискам. Меньше всего готовы к риску жители Ингушетии, Вологодской области и Карачаево-Черкессии.

Добавим, ранее американские ученые обнаружили взаимосвязь рискованного поведения у подростков с недосыпом. Результаты исследований показали, что подростки, которые регулярно не высыпаются, наиболее склонны к потреблению наркотических веществ, алкоголя, курению, незащищенному сексу и опасному вождению.