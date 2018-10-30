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30.10.18 / 13:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Группа «АвтоВАЗ» объявила о кадровых перестановках в руководстве

В «Lada Ижевск» сменили гендиректора

Группа «АвтоВАЗ» заявила о кадровых перестановках в руководстве. Об этом в пресс-службе компании сообщили во вторник.

Так, с поста гендиректора «Lada Ижевск» уходит Михаил Рябов. Теперь он станет вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ» по производству автомобилей. А должность гендиректора предприятия займет Денис Носов —  директор Производства пластмассовых изделий ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти.

Напомним, согласно опубликованной ранее финансовой отчетности компании, группа «АвтоВАЗ» получила 5,4 млрд чистой прибыли по МСФО с января по сентябрь 2018 года. За девять месяцев на российском рынке было продано 259,1 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

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