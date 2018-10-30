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30.10.18 / 17:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный намерен объявить конкурс на создание трамвайной линии до Белоострова

До конца года

Фото АБН

Смольный намерен объявить конкурс на создание трамвайной линии от станции метро «Старая деревня» до Белоострова. Об этом во вторник сообщила глава комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

Конкурс планируют объявить до конца года, передает «Росбалт» слова Бабюк. Она отметила, что проект трамвайной сети предполагается реализовать в форме государственно-частного партнерства.

Кроме этого, Бабюк напомнила, что аукцион на создание трамвайной сети от станции метро «Кировский завод» до Петергофа признали несостоявшимся. Повторный конкурс объявят через две недели, сообщила глава ведомства.

Напомним, летом комитет по инвестициям заявил, что отобрал четыре компании для конкурса на трамвайную линию до Петергофа. Проект предполагалось реализовать за счет собственных и привлеченных средств. Ведомство сообщило, что стоимость проекта составит 14,4 млрд рублей. В начале октября конкурс признали несостоявшимся.

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