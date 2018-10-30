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30.10.18 / 10:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в минусе

Индекс МосБиржи - 2 304,57, РТС - 1 104,71

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской бирже во вторник открылись в красной зоне. Индекс МосБиржи упал на 0,53% и составил 2 304,57 пунктов, индекс РТС потерял 0,71% и опустился до 1 104,71 пунктов.

Аналитик компании «Олма» Антон Старцев отмечает, что во вторник в начале торгов возможно продолжение наметившегося «отскока» по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Накануне сообщения о планах США объявить о новых пошлинах на китайский импорт вызвали усиление продаж на американском рынке акций, но позже настрой трейдеров поменялся благодаря заявлению президента США Д. Трампа о готовящейся «большой сделке» с Китаем (хотя президент и оговорился, что китайская сторона, возможно, пока не готова к соглашению).

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