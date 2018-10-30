Нефть Brent во вторник торгуется за $77,2 WTI - $67,16

Нефть марки Brent торгуется за $77,24 во вторник. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Цена на нефть Brent падает на 0,129%. Нефть WTI, наоборот, дорожает на 0,179% и стоит $67,16.

Напомним, накануне нефть основных сортов к вечеру дешевела в пределах 0,5%: баррель Brent стоил $77,6, а WTI – $67,3. По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых в США выросло на 2 шт. до 875. Помимо этого, давление оказал рост индекса доллара на 0,2%.