Все новости

30.10.18 / 09:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent во вторник торгуется за $77,2

WTI - $67,16

газпром нефтьНефть марки Brent торгуется за $77,24 во вторник. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Цена на нефть Brent падает на 0,129%. Нефть WTI, наоборот, дорожает на 0,179% и стоит $67,16.

Напомним, накануне нефть основных сортов к вечеру дешевела в пределах 0,5%: баррель Brent стоил $77,6, а WTI – $67,3. По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых в США выросло на 2 шт. до 875. Помимо этого, давление оказал рост индекса доллара на 0,2%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.