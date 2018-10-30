Нефтяники предложили повысить цены на бензин И пожаловались на убытки в 4-5 рублей с литра бензина

Нефтяники предложили повысить цены на бензин на пять рублей. Об этом в понедельник сообщил РБК со ссылкой на участников совещания у вице-премьера Дмитрий Козака.

При этом, по сообщениям одного из источников издания, нефтяники просто пожаловались правительству на убытки, которые оцениваются в 4-5 рублей с каждого литра бензина. «Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут», — сообщил источник.

Напомним, накануне Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация с ценами на бензин на рынке «была более стабильной». Он поручил Минэнерго РФ в течение двух дней провести консультации по этому вопросу с нефтяниками.