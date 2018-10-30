Медведев подписал распоряжение о введении платы за проезд еще по двум участкам М-11 До 2110 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении платы за проезд еще по двум участкам М-11. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, проезд по трассе будет платным до 7 июля 2110 года. Речь идет об участках от 543 км по 646 км и от 646 км по 684 км. При этом, распоряжение предусматривает бесплатный проезд по нескольким пересечений с другими дорогами и транспортными развязками.

Отметим, ранее «Автодор» заявил, что сроки строительства М-11 могут перенести. Причина – археологические находки. У поселка Войскорово обнаружены предметы раннего железного века. Работы на объекта приостановили.