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30.10.18 / 20:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Медведев подписал распоряжение о введении платы за проезд еще по двум участкам М-11

До 2110 года

Фото: h-a.d-cd.net

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении платы за проезд еще по двум участкам М-11. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, проезд по трассе будет платным до 7 июля 2110 года. Речь идет об участках от 543 км по 646 км и от 646 км по 684 км. При этом, распоряжение предусматривает бесплатный проезд по нескольким пересечений с другими дорогами и транспортными развязками.

Отметим, ранее «Автодор» заявил, что сроки строительства М-11 могут перенести. Причина – археологические находки. У поселка Войскорово обнаружены предметы раннего железного века. Работы на объекта приостановили.

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