Власти Китая обвинили Xiaomi в финансовых нарушениях Акции компании после этого упали

Власти Китая обвинили Xiaomi в финансовых нарушениях. Об этом стало известно во вторник.

Министерство финансов Китая опубликовало Бюллетеню проверки качества отчетности за текущий год, передает Reuters. Согласно документу, компания Xiaomi нарушает правила отчетности по возмещению расходов сотрудников и корпоративным подаркам.

Также в бюллетене министерство критикует ряд других компаний. Это интернет-ритейлер Suning.com, разработчиа игр Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment и другие организации.

На фоне этой новости акции Xiaomi во вторник утром упали на 4%, сообщили в Reuters. При этом, акции других компаний из документа снизились на 0,3-1%.

Добавим, Xiaomi подала заявку на первичное размещение акций в мае текущего года. Компания решила размещаться на Гонконгской бирже. Xiaomi планировала подать акции на $10 млрд. СМИ сообщили, что ожидания компании не оправдались. После размещения акции Xiaomi обвалились ниже уровня их IPO.