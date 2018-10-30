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30.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Опасения пивоваров, изменения банков и налог на «роскошь». Итоги вторника

Министерство финансов не намерено увеличивать налоги на «роскошь». Нефтяники предложили увеличить стоимость бензина, а в это время производители предупредили о росте цен на некоторые товары из-за экосбора. Центробанк заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян. Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка», а правительство — переименование «Внешэкономбанка».

Коллаж АБН

Минфин не будет увеличивать налоги на «роскошь». Глава ведомства Антон Сидуанов заявил, что этот налог уже увеличен.

Нефтяники предложили повысить цены на бензин. Они пожаловались на убытки в 4-5 рублей с литра бензина.

Производители предупредили о росте цен на продукты из-за экосбора. Пивовары предложили повышать сбор постепенно.

Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка». Также они утвердили присоединение к банку ряда некредитных организаций.

В правительстве одобрили переименование «Внешэкономбанка». Он сменит название на «Национальный институт развития ВЭБ.РФ».

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян. В октябре они составили 9,3%

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