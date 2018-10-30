Опасения пивоваров, изменения банков и налог на «роскошь». Итоги вторника

Министерство финансов не намерено увеличивать налоги на «роскошь». Нефтяники предложили увеличить стоимость бензина, а в это время производители предупредили о росте цен на некоторые товары из-за экосбора. Центробанк заявил о снижении инфляционных ожиданий россиян. Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка», а правительство — переименование «Внешэкономбанка».

Минфин не будет увеличивать налоги на «роскошь». Глава ведомства Антон Сидуанов заявил, что этот налог уже увеличен.

Нефтяники предложили повысить цены на бензин. Они пожаловались на убытки в 4-5 рублей с литра бензина.

Производители предупредили о росте цен на продукты из-за экосбора. Пивовары предложили повышать сбор постепенно.

Акционеры «ФК Открытие» одобрили присоединение «Бинбанка». Также они утвердили присоединение к банку ряда некредитных организаций.

В правительстве одобрили переименование «Внешэкономбанка». Он сменит название на «Национальный институт развития ВЭБ.РФ».

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян. В октябре они составили 9,3%