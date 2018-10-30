Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом здании Из-за негативного воздействия

Прокуратура Выборгского района Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом здании на Лесном проспекте. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Речь идет о хостеле в одном из домов комплекса жилых зданий для служащих завода Л. Нобеля. По данным прокуратуры, комплекс относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Прокуратура заявила, что гости хостела «оказывают негативное воздействие на историческое здание, портя фасады объекта и его внутреннюю отделку, загрязняя территорию». Ведомство уточнило, что размещение хостела в историческом здании нарушает права и интересы жителей дома с клиентами гостиницы. Также это негативно влияет на само здание.

Районная прокуратура подала иск к собственникам здания и владельцам хостела. Дата рассмотрения заявление не указана.

Добавим, ранее природоохранная прокуратура города установила, что под Петербургом неизвестные создали временную подъездную дорогу. При этом, в ходе работ засыпали грунтом пруд. Также неизвестные срубили 85 деревьев. Ведомство потребовало возбудить уголовное дело.