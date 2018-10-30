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30.10.18 / 19:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. Об этом очевидцы сообщили во вторник.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» заявили, что прорыв произошел у дома №17 на проспекте Кузнецова. Горячая вода разлилась по двору. На месте уже работают аварийные службы, уточнили очевидцы.


«Форпост» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщил, что прорыв произошел у дома №69к1 на Ленинском проспекте. Прорвало трубу диаметром 125 мм. «теплосети» заявили, что в трех домах будет отключена горячая вода. При этом, отопление будут подавать в штатном режиме.

Добавим, ранее трубу прорвало на улице Маршала Жукова. Сотрудники «Теплосети» заменили участок трубы. Работы были завершены на следующий день к 11:35 часам.

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