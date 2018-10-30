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30.10.18 / 19:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин решил провести размещение ОФЗ на 20 млрд рублей

Два выпуска

Коллаж АБН

Министерство финансов решило провести размещение ОФЗ на 20 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Размещение запланировано на среду. Министерство представит два выпуска облигаций. Один на 15 млрд рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года, второй на 5 млрд рублей с датой погашения 23 мая 2029 года.

Напомним, на прошлой неделе Минфин решил разместить ОФЗ с большим сроком погашения. Он был установлен на май 2034 года. Ведомство планировало разместить бумаги на 10 млрд рублей. Всего было размещено 42% облигаций.

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