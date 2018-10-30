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30.10.18 / 10:34 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» может заключить контракт с госфондом КНР на поставку нефти

Ранее обанкротилась частная китайская компания, с которой «Роснефть» заключала контракты

Фото АБН

«Роснефть» может заключить контракт с госфондом Китая на поставку нефти. Об этом во вторник сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о контракте с дочерним предприятием китайского госфонда CITIC Resources. В сентябре прошлого года российская компания подписала контракт с частной китайской CEFC China на поставку 10 млн тонн в год. Однако позже компания обанкротилась и распродала свои активы. Теперь контракт может перейти государственной CITIC Resources.

Напомним, ранее сообщалось, что контракты «Роснефти» с CEFC не будут расторгнуты. Компания может быть реструктурирована и разделена на три части. Контракты в таком случае передадут трейдеру с аналогичным названием. Владельцем этой структуры может стать государственная CITIC Group.

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