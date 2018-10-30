На северном участке КАД откроют движение по четырем полосам С 31 октября

На северном участке КАД откроют движение по четырем полосам. Об этом во вторник сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Движение по полосам внутреннго кольца откроют с 31 октября. Речь идет об участке дороги от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на ЗСД.

Напомним, ранее на этом участке движение было открыто по одной полосе на каждом направлении. Ограничение действовало с июля текущего года. Ранее во вторник ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщил об ограничении движения в Токсовском тоннеле. Они будет действовать по ночам до 3 ноября.