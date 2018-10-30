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30.10.18 / 08:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов  считает нецелесообразным менять налоговое законодательство в ближайшие годы

Он обсудил с Познером проблему напряжения в обществе из-за разницы доходов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что менять налоговое законодательство, «которые мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, было бы неправильно». Об этом он сообщил в понедельник в эфире телепрограммы «Познер».

Силуанов обсудил с телеведущим проблему напряжения в обществе из-за разницы доходов. По его словам, в качестве решения этой проблемы поступают два предложения: повысить налог «на роскошь» и ввести прогрессивную систему налогообложения. По поводу первой идеи он высказался: «На самом деле , мы это сделали. Повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и т.д.». А по поводу второго отметил, что богатые люди могут выводить деньги из страны, к тому же подоходный налог в 13% «устоялся».

Добавим, на прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых. За проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против проголосовали шесть парламентариев и трое воздержались. Эксперимент предлагается провести с 1 января текущего года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

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