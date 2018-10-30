Собак научили определять больных малярией по запаху По запаху носков

Собак научили диагностировать малярию у детей с точностью 70%. Об этом во вторник сообщает The Guardian.

Ученые Даремского университета провели эксперимент , в котором участвовали 30 зараженных детей без явных симптомов и 143 здоровых. Детям выдали нейлоновые носки на одну ночь. Впоследствии двух собак в течение нескольких месяцев учили определять малярию по запаху носков заболевшего. В результате собаки стали с 70-процентной точностью определять запах больного малярией человека и с 90-процентной точностью – запах здорового.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, как работает мозг собаки, когда с ней разговаривает человек. Исследователи наблюдали за активностью мозга питомцев с помощью МРТ. Выяснилось, что при прослушивании новых слов у собак повышается активность в височно-теменной доле. У людей эти доли задействуются, когда они, наоборот, слышат знакомые слова.