В Токсовском тоннеле введут ограничение на пропуск транспорта до 3 ноября Из-за ремонта

В Токсовском тоннеле введут ограничение на пропуск транспорта до 3 ноября. Об этом во вторник сообщили в ФКУ «Упродор «Северо-Запад».

Ограничение коснется выезда из тоннеля в сторону Петербурге. Там проведут замену асфальта. Работы будут проходить в три этапа по ночам с 23:00 до 10:00 часов. Полосы будут перекрывать попеременно, уточнили в ФКУ.

Напомним, ранее движение транспорта по Токсовскому тоннелю уже ограничивали. В частности, в прошедшие выходные. В тоннеле идет ремонт. Его планируют закончить 1 декабря текущего года.