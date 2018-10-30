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30.10.18 / 15:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Токсовском тоннеле введут ограничение на пропуск транспорта до 3 ноября

Из-за ремонта

Фото ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

В Токсовском тоннеле введут ограничение на пропуск транспорта до 3 ноября. Об этом во вторник сообщили в ФКУ «Упродор «Северо-Запад».

Ограничение коснется выезда из тоннеля в сторону Петербурге. Там проведут замену асфальта. Работы будут проходить в три этапа по ночам с 23:00 до 10:00 часов. Полосы будут перекрывать попеременно, уточнили в ФКУ.

Напомним, ранее движение транспорта по Токсовскому тоннелю уже ограничивали. В частности, в прошедшие выходные. В тоннеле идет ремонт. Его планируют закончить 1 декабря текущего года.

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