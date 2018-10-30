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30.10.18 / 18:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга приостановило аукционы на новогоднее оформление

Общая сумма - 38 млн рублей

УФАС Петербурга приостановило аукционы на новогоднее оформление. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Антимонопольное ведомство приостановило четыре аукциона. Среди них, конкурс на оформление Московского проспекта, Литейного проспекта, улицы Марата и других основных улиц города. Также приостановлен аукцион на оформление Петербурга световыми композициями. Общая сумма всех торгов составила 38 млн рублей. Заказчиком выступило СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Причина приостановки – заявления от четырех организаций. Это ООО «Луч», ООО «Техмаш», ООО «Завод металлоконструкций» и ЗАО «Волгобалт Медиа». Рассмотрение одной жалобы назначено на 31 октября, остальные – 1 ноября. Заседания будут открытыми, заявили в УФАС.

Напомним, ранее антимонопольный орган уже аннулирован конкурсы на новогоднее оформление Петербурга. Тогда жалобы подали ООО «Прометей» и ООО «Завод металлоконструкций». Добавим, на прошлой неделе УФАС приостановило торги по размещению информационных табло на остановках. Ранее во вторник ведомство заявило, что не выдает предписание по этим торгам.

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