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30.10.18 / 16:41 Новости / Россия и мир / Экономика

В правительстве одобрили переименование «Внешэкономбанка»

Теперь ВЭБ будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов

ВЭБ передаст

Фото АБН

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила переименование «Внешэкономбанка» в государственную корпорацию «Национальный институт развития ВЭБ.РФ». Об этом в кабмине сообщили во вторник.

Теперь ВЭБ будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, передает ТАСС. Организация будет координировать работу институтов развития и формировать процедуры совместной работы над проектами , обеспечивающие комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, включая меры господдержки.

Напомним, ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что единая платформа для координации институтов развития на базе государственной корпорации заработает до марта следующего года. Он отметил, что ВЭБ получит административные полномочия во взаимодействии институтов развития. Также организация будет влиять на формирование ключевых показателей эффективности их работы.

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