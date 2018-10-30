Все новости

30.10.18 / 16:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Водоканал» сообщил о завершении консервации фонтанов Петербурга

Работы провели за месяц

Фото АБН

ГУП «Водоканал» сообщил о завершении консервации фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Фонтаны отключают на зимний период. Сотрудники «Водоканала» отключают последние фонтаны у Казанского собора и Воронихинской решетки. Также организация отключает фонтаны в саду у дворца Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере. Остальные фонтаны города уже отключены, уточнили в «Водоканале».

Напомним, отключение фонтанов началось 5 октября. «Водоканал» планировал завершить работы до конца месяца. Всего в течение лета в Петербурге работало 55 фонтанов и два фонтанных комплекса. При этом, фонтанный комплекс на Московской площади отключили летом для реконструкции.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.