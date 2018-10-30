«Водоканал» сообщил о завершении консервации фонтанов Петербурга Работы провели за месяц

ГУП «Водоканал» сообщил о завершении консервации фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Фонтаны отключают на зимний период. Сотрудники «Водоканала» отключают последние фонтаны у Казанского собора и Воронихинской решетки. Также организация отключает фонтаны в саду у дворца Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере. Остальные фонтаны города уже отключены, уточнили в «Водоканале».

Напомним, отключение фонтанов началось 5 октября. «Водоканал» планировал завершить работы до конца месяца. Всего в течение лета в Петербурге работало 55 фонтанов и два фонтанных комплекса. При этом, фонтанный комплекс на Московской площади отключили летом для реконструкции.