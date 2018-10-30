В Петербурге наградили лауреатов премии «Золотой софит» Самую почетную премию получили народные артисты Ирина Соколова и Николай Иванов

В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит». Церемония награждения победителей прошла в понедельник в ТЮЗе им. Брянцева.

В этом году лучшим драматическим спектаклем стал «Мизантроп» Григория Дитяковского, которого ставили в театре им. Комиссаржевской. Премию за лучшую женскую роль получила Евгения Игумнова, которая играла в «Мизантропе». А лучшую мужскую роль сыграл Иван Батарев в спектакле «Беглец». В номинации «За уникальный вклад в культуру Петербурга» победили Ирина Соколова и Николай Иванов.

Добавим, с 15 по 17 ноября в Петербурге пройдет VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. На его площадке откроется CultTech Lab Russia — международная лаборатория, где лучшие стартапы из России и Европы разработают и представят инновационные решения для ведущих культурных организаций страны.