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31.10.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2351,71; РТС - 1126,21

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 2,29% и составил 2351,71 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,89% до 1126,21 пунктов.

Аналитик Forex Club Иван Марчена отметил, что российские фондовые индексы в среду вечером росли на фоне внешнего фондового позитива. Попытки восстановления рынка нефти от уровня 76 долларов за баррель также поддерживают этот рост. В лидерах роста – акции «Яндекса» (+4,2%), префы «Сургутнефтегаза» (+3,8%), акции «Лукойла» (+2,8%), «Татнефти» (+2,7%). Снизились бумаги «М.Видео» (-4,3%), ГДР X5 (-1,4%), акции «Ленты» (-0,6%), «Аэрофлота» (-0,4%). По мнению аналитика, ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2290-2390 пунктов, а РТС – в коридоре 1105-1135 пунктов.

Рубль вечером снижался против доллара и евро в рамках коррекции, заявил Марчена. Минфин не смог полностью разместить ОФЗ. Из предложенных облигаций на 20 млрд рублей, он продал бумаг на 17,2 млрд. Курс доллара к вечеру вырос с начала торгов на 0,3% до 65,78 рублей, евро — на 0,1% до 74,47 рублей. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,1-66,3 рублей, евро – в коридоре 73,8-75,2 рублей.

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