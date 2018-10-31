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31.10.18 / 18:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Еврокомиссия выступила против сделки по слиянию Siemens и Alstom

Решение примут до конца января

Фото АБН

Еврокомиссия выступила против сделки по слиянию Siemens и Alstom в сфере железнодорожного машиностроения. Об этом стало известно в среду.

Представитель Еврокомиссии подтвердил информацию, передает Reuters. Регулятор в настоящий момент изучает возможные последствия для бизнеса, отметил представитель. Комиссия примет окончательное решение до 28 января следующего года.

Напомним, Siemens и Alstom объявили о намерении провести слияние в сентябре прошлого года. Компании планировали назвать новую организацию Siemens Alstom. Выручка новой компании должна составить 15,3 млрд евро. Регуляторы Франции и Германии одобрили сделку.

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