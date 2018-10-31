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31.10.18 / 14:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин готов ввести заградительные пошлины до конца недели при отсутствии соглашения с нефтяниками

Встреча намечена на вечер среды

Если правительство и нефтяные компании не смогут прийти к соглашению о стабилизации цен на бензин, заградительные пошлины могут быть введены до конца этой недели. Такое заявление в среду сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передает ТАСС, Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку доложить о результатах встречи, которая намечена на вечер среды, 31 октября. Он отметил, что если соглашение появится, то, в первую очередь, необходимо будет следить за его исполнением.

Добавим, в понедельник премьер-министр подчеркнул, что розничные цены на бензин продолжают расти. Медведев поручил Минэнерго провести встречу с нефтяниками с тем, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тогда же он пригрозил ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, если ситуация на рынке останется прежней. В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал предложение «крайней мерой».

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