Пошлины нефтяникам, сделка ВТБ с «Согазом» и иск к «ВКонтакте». Итоги среды

Центробанк увеличил оценку ущерба от работы «Кэшбери». Правительство готово внести заградительные пошлины для нефтяников, а Минтруд ожидает роста зарплат населения. В это время петербургский суд зарегистрировал первый иск к «ВКонтакте» за передачу данных пользователя силовым структурам. Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business. ВТБ продал «Согазу» свой страховой бизнес.

ЦБ увеличил оценку ущерба от деятельности «Кэшбери» до 3 млрд рублей. По мнению регулятора, сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка.

Кабмин готов ввести заградительные пошлины до конца недели при отсутствии соглашения с нефтяниками. Встречу планировали провести в среду вечером.

Минтруд РФ ожидает рост зарплат на 6,1% в 2019 году. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 5,4%.

Суд в Петербурге зарегистрировал первый иск к «ВКонтакте» за передачу данных пользователя силовикам. Сумма требований составила 100 тыс. рублей.

Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге благоприятности условий для бизнеса. Страна заняла 31 место.

ВТБ и «Согаз» закрыли сделку по продаже «ВТБ Страхование». Сумма сделки не раскрыта.