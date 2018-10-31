Все новости

31.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Пошлины нефтяникам, сделка ВТБ с «Согазом» и иск к «ВКонтакте». Итоги среды

Центробанк увеличил оценку ущерба от работы «Кэшбери». Правительство готово внести заградительные пошлины для нефтяников, а Минтруд ожидает роста зарплат населения. В это время петербургский суд зарегистрировал первый иск к «ВКонтакте» за передачу данных пользователя силовым структурам. Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business. ВТБ продал «Согазу» свой страховой бизнес. 

Коллаж АБН

ЦБ увеличил оценку ущерба от деятельности «Кэшбери» до 3 млрд рублей. По мнению регулятора, сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка.

Кабмин готов ввести заградительные пошлины до конца недели при отсутствии соглашения с нефтяниками. Встречу планировали провести в среду вечером.

Минтруд РФ ожидает рост зарплат на 6,1% в 2019 году. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 5,4%.

Суд в Петербурге зарегистрировал первый иск к «ВКонтакте» за передачу данных пользователя силовикам. Сумма требований составила 100 тыс. рублей.

Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге благоприятности условий для бизнеса. Страна заняла 31 место.

ВТБ и «Согаз» закрыли сделку по продаже «ВТБ Страхование». Сумма сделки не раскрыта.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.