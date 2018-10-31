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31.10.18 / 14:42 Новости / Общество / Россия и мир

Роспотребнадзор сообщил о низкой заболеваемости ОРВИ

Грипп – в единичных случаях

Коллаж АБН

Роспотребнадзор сообщил о низкой заболеваемости ОРВИ в период с 22 по 28 октября. Соответствующее заявление ведомство сделало в среду.

Роспотребнадзор отметил, что по совокупному населению превышения недельных эпидемических порогов нет. При этом, среди детей до двух лет превышение порогов зафиксировано в одном субъекте России, также в возрастной группе от трех до шести лет. Среди людей старше 15 лет – в четырех субъектах.

В настоящий момент россияне преимущественно заболевают вирусами не гриппозного происхождения. Вирус гриппа определен только в единичных случаях, уточнили в Роспотребнадзоре.

Отметим, прошлой зимой заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 22% год к году. При этом, осенние показатели 2016 года и 2017 года примерно равны. Добавим, ранее «Здоровье Mail.Ru» провело опрос о доверии россиян к прививкам от гриппа. Согласно результатам исследования, в прививки не верят 62% опрошенных.

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