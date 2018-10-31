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31.10.18 / 19:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал место России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал место России в рейтинге Doing Business. Его заявление опубликовано на сайте ведомства в среду.

По мнению Орешкина, у России самая сильная позиция в БРИКС. Также он отметил, что Россия опережает больше половины Европы. «Мы сократили дистанцию с лидером рейтинга Новой Зеландией до 9,22 балла. Россия находится в «клубе» стран с хорошим бизнес-климатом», — заявил Орешкин.

Он добавил, что страна ведет комплексную работу по совершенствованию делового климата. По словам министра: «Задача на ближайшие годы — вхождение в двадцатку стран. Задел под это уже во многом есть».

Напомним, ранее в среду Всемирный банк опубликовал рейтинг по благоприятности условий для бизнеса в различных странах Doing Business. Россия поднялась на четыре позиции. Государство заняло 31 место. Ранее президент России Владимир Путин ставил задачу попасть в топ-20 этого рейтинга.

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