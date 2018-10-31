В рамках экологической акции в Петербурге высадили 300 кленов Еще 70 посадят в четверг

В рамках экологической акции в Петербурге высадили 3о0 кленов. Об этом в среду сообщили в комитете по благоустройству города.

Деревья высаживали на Софийской улице. В акции приняли участие активисты ОНФ, специалисты садово-паркового хозяйства, члены молодежного совета Пушкинского района, «Молодой гвардии», движения «Делайте правильно!», группы «Деревья Петербурга» и другие волонтеры. В четверг, 1 ноября, участники экологической акции высадят еще более 70 кленов. Все деревья являются 10-летними саженцами и выращены в условиях Северо-Запада, уточнили в комитете.

Напомним, октябрь текущего года является месяцем благоустройства в Петербурге. В течение месяца в городе облагораживают территорию. В частности, высаживают деревья. Всего в текущем году в Петербурге высадили около 12 тыс. деревьев.