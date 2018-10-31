В Ленинградском зоопарке появились новые обитатели Мартышки Бразза, калао, мара и эдипов тамарин

В Ленинградском зоопарке появились пять новых животных. Об этом в пресс-службе зоопарка сообщили в среду.

В начале октября из Ижевска привезли двух мартышек Бразза. Они известны необычным окрасом. Также зверинец пополнился большим индийским калао. А из Нижнего Новгорода привезли двухгодовалого самца мары (или патагонский заяц – входит в пятерку самых крупных грызунов). В отдел «Приматы» также попал эдипов тамарин, передает «Петербургский дневник».

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке появились речная выдра, альпак, нубийские козы и каролинские утки. Зверинец находится в Александровском парке. Сотрудники предупреждают, что зоопарк – учреждение повышенной опасности, поэтому перед посещением необходимо ознакомиться с правилами.