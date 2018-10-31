Все новости

31.10.18 / 15:14 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленинградском зоопарке появились новые обитатели

Мартышки Бразза, калао, мара и эдипов тамарин

В Ленинградском зоопарке появились пять новых животных. Об этом в пресс-службе зоопарка сообщили в среду.

В начале октября из Ижевска привезли двух мартышек Бразза. Они известны необычным окрасом. Также зверинец пополнился большим индийским калао. А из Нижнего Новгорода привезли двухгодовалого самца мары (или патагонский заяц – входит в пятерку самых крупных грызунов). В отдел «Приматы» также попал эдипов тамарин, передает «Петербургский дневник».

Напомним, ранее сообщалось, что   в Ленинградском зоопарке появились речная выдра, альпак, нубийские козы и каролинские утки. Зверинец находится в Александровском парке. Сотрудники предупреждают, что зоопарк – учреждение повышенной опасности, поэтому перед посещением необходимо ознакомиться с правилами.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.