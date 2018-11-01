Управление Россельхознадзора по Петербургу проверил 25 белок в «Пулково» Они прибыли из Барнаула

Управление Россельхознадзора по Петербургу, ленинградской и Псковской областям проверил 25 белок в аэропорту «Пулково». Об этом ведомство сообщило в четверг.

Животные прибыли в Петербург из Барнаула для жителя Севереной столицы, который занимается разведение и выведением новых пород белок. Инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животных. Сотрудники ведомства установили, что документы на животных оформлены корректно и нарушений ветеринарного законодательства нет.

Добавим, в августе Россельхознадзор проверил двух чакоанских мар. Грызуны прибыли из Екатеринбурга. Ведомство не нашло никаких нарушений. Животных передали в благотворительный фонд ДДТ «Мост».