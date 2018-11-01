Албин сообщил о не уверенности в открытии станций Фрунзенского радиуса в срок Власти города сделали все, что могли

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что не уверен в открытии станций метро Фрунзенского радиуса в срок. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

«Мы сделали все, что смогли», — передает «Интерфакс» слова Албина. Вице-губернатор заявил, что город пошел на уступки «Метрострою» и выполнил все обязательства. Проблема в том, что компания не может получить банковскую гарантию для получения аванса, отметил Албин.

Он уточнил: «Закупка оборудования для этого участка — порядка 2 млрд рублей, ещё млрд — это материалы, и ещё миллиард — это зарплата и налоги. Я же не могу убедить банк дать банковскую гарантию, под своё честное слово». Также вице-губернатор уточнил, что не уверен в ведении станций метро в срок. «Эффективность «Метростроя» вызывала у меня вопросы всегда, столько, сколько я вице-губернатор», — сказал Албин.

Напомним, «Метрострой» должен ввести станции в эксплуатацию 20 декабря текущего года. В августе аппарат Албина сообщил, что станции готовы на 80-90%. Ранее в октябре КРТИ заявил, что станции сдадут в срок, а затем – что «Метрострой» не выполнил план строительства. Кроме этого, комитет финансов ждет переноса сроков сдачи.