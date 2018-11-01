Все новости

01.11.18 / 14:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Албин сообщил о не уверенности в открытии станций Фрунзенского радиуса в срок

Власти города сделали все, что могли

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что не уверен в открытии станций метро Фрунзенского радиуса в срок. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

«Мы сделали все, что смогли», — передает «Интерфакс» слова Албина. Вице-губернатор заявил, что город пошел на уступки «Метрострою» и выполнил все обязательства. Проблема в том, что компания не может получить банковскую гарантию для получения аванса, отметил Албин.

Он уточнил: «Закупка оборудования для этого участка — порядка 2 млрд рублей, ещё млрд — это материалы, и ещё миллиард — это зарплата и налоги. Я же не могу убедить банк дать банковскую гарантию, под своё честное слово». Также вице-губернатор уточнил, что не уверен в ведении станций метро в срок. «Эффективность «Метростроя» вызывала у меня вопросы всегда, столько, сколько я вице-губернатор», — сказал Албин.

Напомним, «Метрострой» должен ввести станции в эксплуатацию 20 декабря текущего года. В августе аппарат Албина сообщил, что станции готовы на 80-90%. Ранее в октябре КРТИ заявил, что станции сдадут в срок, а затем – что «Метрострой» не выполнил план строительства. Кроме этого, комитет финансов ждет переноса сроков сдачи.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.