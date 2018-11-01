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01.11.18 / 20:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $73

До $72,82

нефть пермьЦена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $73 впервые с конца августа. Об этом в четверг свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Нефть Brent подешевела на 3,049% и торгуется на отметке $72,82. Нефть WTI тоже сильно потеряла в цене – 2,867%. Она стоит $63,49.

Как отметили в аналитическом агентстве «Альпари», давление на цены оказывают опубликованные накануне данные минэнерго США. «В нефти к вечеру сохраняются минорные настроения из-за расширения Штатами добычи черного золота — эти данные накануне были отражены в еженедельном отчете Минэнерго США по запасам сырья и нефтепродуктов. В преддверии 5 ноября, когда в отношении Ирана будут введены полномасштабные американские санкции, любое указание на опережающий рост добычи является отличной почвой для питания «медведей» на нефтяном рынке», — сообщила аналитик Анна Бодрова.

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