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01.11.18 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» нарастил экспорт газа в Германию на 11,2%

То есть на 4,8 млрд куб. метров

Фото АБН

С начала года «Газпром» увеличил экспорт газа в Германию на 11,2%. Об этом в компании сообщили в четверг.

Сообщается, что за первые 10 месяцев 2018 года объем поставок достиг 47,6 млрд куб. метров. Это на 4,8 млрд куб. метров превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что «Газпром» за 9,5 месяцев нарастил добычу газа на 6,8% год к году. Она составила 385,6 млрд куб. метров. Экспорт в дальнее зарубежье за этот период вырос на 5,2% в годовом выражении.

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