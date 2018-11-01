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01.11.18 / 13:41 Новости / Россия и мир

Официальный евро подорожал на 16 копеек

Доллар - 65,65 рублей; евро - 74,58 рублей

В четверг Центробанк РФ повысил курс евро на 16,14 копеек. Официальный евро на пятницу стоит 74,5803 рублей.

В то же время официальный доллар подорожал на 5,55 копеек. Его курс регулятор установил на уровне 65,6517 рублей.

Добавим, на Московской бирже основные валюты торгуются разнонаправленно. По данным на 13:23 по московскому времени, доллар теряет 22,25 копеек и стоит около 65,65 рублей. Курс евро подрос на 4,75 копеек – до 74,63 рублей.

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