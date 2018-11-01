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01.11.18 / 20:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы РФ сократились на $700 млн

До $460,7 млрд

Объем международный резервов РФ сократился за неделю на $0,7 млрд. Об этом в четверг сообщили в ЦБ.

По состоянию на 26 октября объем международных резервов составил $460,7 млрд. Неделей ранее он составлял $461,4 млрд.

Отметим, международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они включают в себя монетарное золото, права заимствования, резервную позицию в МВФ и прочие резервные активы.

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