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01.11.18 / 13:01 Новости / Россия и мир

Минкомсвязи: От блокировок в интернете рано или поздно придется отказаться

Потому что обойти можно любую блокировку

Блокировка материалов в интернете доказывает свою неэффективность, это «уходящая натура». Такое мнение в четверг высказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

По его словам, «рано или поздно от них нужно будет отказаться», поскольку блокировки обходят все больше людей, цитирует РИА Новости. При этом, отметил Волин, граждане даже не замечают, что имеют дело с технологиями, которые позволяют обойти блокировки материалов.

Представитель Минкомсвязи привел в пример ситуацию с блокировками в Китае. «В Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы», — сказал он.

Напомним, весной этого года Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России. Это произошло после того как мессенджер отказался передать силовикам ключи для дешифровки данных пользователей. В настоящее время доступ к Telegram у российских пользователей все еще есть.

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