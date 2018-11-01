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01.11.18 / 19:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении индексов

Индекс МосБиржи - 2 359,33, РТС - 1 131,38

Фото АБН

В четверг Московская биржа закрылась в зеленой зоне. Индекс МосБиржи увеличился на 0,28% и к концу торгов составил 2 359,33 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,46% до 1 131,38 пунктов.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, четверг «оказался днем вялой коррекции ко вчерашнему взрывному росту. Индекс МосБиржи сполз к вечеру в область 2340 пунктов, но активности «медведей» не видно. Не исключено, что в ближайшее время рынок попробует закрепиться в коридоре 2330-2350 пунктов по индексу МосБиржи, но в случае активизации негатива инвесторы быстро свернут все покупки. Индекс РТС консолидируется около 1123 пунктов вечером в четверг, сессия пятницы пройдет в пределах 1117-1125 пунктов».

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