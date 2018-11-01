На центральном участке ЗСД ограничат проезд из-за ремонта С 1 до 12 ноября

На центральном участке ЗСД ограничат движение транспорта из-за ремонта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ЗСД.

В ноябре на центральном участке диаметра будут проводиться плановые ремонтные работы. Из-за этого для автомобилистов будет частично ограничен проезд по крайней правой полосе. Ремонт будет проводиться в южном направлении и двухъярусном мосту через Морской канал с 1 ноября и до 23:59 12 ноября.

Добавим, в Петербурге с 1 ноября вступили в силу новые ограничения движения транспорта. До 20 декабря закрыт проезд по Ярославскому пр. от ул. Сергея Марго до Олонецкой ул. А до 5 ноября ограничено движение по Аплекарской наб. у д. 9а. Также с 12:00 до 16:00 в пятницу ограничат проезд по Приморскому пр. у д.42.