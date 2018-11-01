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01.11.18 / 21:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть, санкции, «Кэшбери». Итоги четверга

Нефтяники согласились зафиксировать цены на бензин, Россия ввела санкции против Украины, владелец «Кэшбери» объявил о прекращении работы компании, «Яндекс», Mail.ru и Rambler подписали антипиратский меморандум с правообладателями, а цена на нефть Brent опустилась ниже $73.

Коллаж АБН

Правительство РФ и нефтяные компании договорились о стабилизации ситуации на рынке топлива. Соглашение предполагает сохранение цен на уровне конца мая 2018 года до конца года.

Россия ввела экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Они предполагают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России.

Артур Варданян, владелец «Кэшбери», объявил о прекращении работы компании. Он заявил, что в ближайшие несколько месяцев собирается создать новую компанию — JDC.

Правообладатели подписали с Яндексом», Mail.ru и Rambler меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратских материалов. Документ одобрили представители ВГТРК, «Первого канала», «Газпром-медиа», «СТС Медиа», «Национальной медиагруппы» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКИТ), передает «Интерфакс». Кроме того, подписи поставили «Кинопоиск», «Руформ» и Ассоциация интернет-видео.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $73 впервые с конца августа. Она подешевела на 3,049% и торгуется в четверг вечером на отметке $72,82.

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