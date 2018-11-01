Депутат Петербурга Ковалев потребовал проверить комитет по благоустройству Он подозревает ведомство в коррупции

Лидер фракции «Справедливая Россия» в петербургском ЗакСе Алексей Ковалев потребовал проверить комитет по благоустройству города. Об этом пресс-служба партии сообщила в четверг.

Парламентарий направил соответствующее обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Ковалев считает, что требуется провести прокурорскую проверку комитета из-за возможного нарушения закона при обслуживании зеленых насаждений. Депутат сослался на информацию из СМИ.

Ковалев напомнил, что ранее в связи с утратой доверия должность зампредседателя комитета покинул Виктор Шабнов. При этом. Ведомство после этого не сменило поставщика деревьев и кустарников – компанию «Корт», заявил депутат. Он отмтеил, что эта организация принадлежит, вероятно, бывшей супруге Шабнова.

Глава фракции заявил: «Существуют подозрения, что деревья намеренно убивают, а потом закупают новые у приближенной компании. За свежими саженцами тоже не стремятся ухаживать, чтобы заключить еще один контракт, и еще, и еще…». Он отметил, что требуется принять меры прокурорского реагирования при обнаружении нарушений.

Напомним, Шабнова уволили в апреле текущего года. Он отвечал за садово-парковое хозяйство. Его место заняла Оксана Гусева. Она отвечает за управление садово-паркового хозяйства.