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01.11.18 / 13:35 Новости / Общество / Россия и мир

Роспотребнадзор дал советы по выбору салона красоты

Нужно обратить внимание на стерилизацию инструментов, сертификаты соответствия для косметики и наличие у работников медкнижек

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору салонов красоты. Советы ведомство разместило в четверг.

Посетителям рекомендовали обратить внимание на стерилизацию инструментов, наличие сертификатов соответствия для косметических средств и их сроки годности. Ведомство предупредило, что стерилизация необходима для избежание распространения гепатита, ВИЧ, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций. Также салон должен использовать индивидуальные комплекты белья, в частности, шапочки, накидки и салфетки. У работников должны быть медицинские книжки.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщил о низкой заболеваемости ОРВИ в период с 22 по 28 октября. В ведомстве отметили, что по совокупному населению превышения недельных эпидемических порогов нет. При этом среди детей до двух лет превышение порогов зафиксировано в одном субъекте России.

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