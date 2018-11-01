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01.11.18 / 18:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк допустил еще одно повышение ключевой ставки до конца года

Еще на 0,25 п.п.

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк допускает еще одно повышение ключевой ставки ЦБ до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщил зампредправления банка Александр Морозов.

«Мы не исключаем еще одного поднятия ставки ЦБ РФ», — цитирует его слова ТАСС. Он полагает, что совет директоров регулятора может решить поднять ставку еще на 0,25 п.п.

Напомним, последнее заседание совета директоров ЦБ состоялось 26 октября. На нем приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В сентябре ставку подняли на 0,25 п.п. впервые с 2014 года.

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