Sberbank Private Banking стал лучшим на рынке услуг для состоятельных клиентов Второй год подряд

Sberbank Private Banking стал лучшим на российском рынке банковских услуг для состоятельных клиентов. Об этом в ПАО «Сбербанк» сообщили в четверг.

Подразделение Сбербанка лидирует в рейтинге Frank Research Group с 2017 года. В этом году в исследовании участвовали 12 банков. «Среди ключевых показателей качества нашей работы – доверие клиентов и

признание отрасли. Первенство в рейтинге Frank RG в очередной раз

подтверждает, что у нас есть и то, и другое», — отмечает глава подразделения Евгения Тюрикова.

Отметим, Sberbank Private Banking – структура блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО «Сбербанк». Она занимается персональным обслуживанием состоятельных клиентов, активы которых превышают 100 млн рублей. Подразделение предоставляет им доступ ко всем продуктам и услугам группы «Сбербанк», а также к услугам партнеров в РФ и за рубежом.