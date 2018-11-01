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01.11.18 / 15:38 Банки / Новости / Россия и мир

Sberbank Private Banking стал лучшим на рынке услуг для состоятельных клиентов

Второй год подряд

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Sberbank Private Banking стал лучшим на российском рынке банковских услуг для состоятельных клиентов. Об этом в ПАО «Сбербанк» сообщили в четверг.

Подразделение Сбербанка лидирует в рейтинге Frank Research Group с 2017 года.  В этом году в исследовании участвовали 12 банков. «Среди ключевых показателей качества нашей работы – доверие клиентов и

признание отрасли. Первенство в рейтинге Frank RG в очередной раз

подтверждает, что у нас есть и то, и другое», — отмечает глава подразделения Евгения Тюрикова.

Отметим, Sberbank Private Banking – структура блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО «Сбербанк». Она занимается персональным обслуживанием состоятельных клиентов, активы которых превышают 100 млн рублей. Подразделение предоставляет им доступ ко всем продуктам и услугам группы «Сбербанк», а также к услугам партнеров в РФ и за рубежом.

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Реплики

  1. Марк 02.11.2018 at 11:43 - Reply

    Просто так такие звания не присуждают. Их, как правило, заслужить надо.

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