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01.11.18 / 13:30 Новости / Россия и мир

Суд оштрафовал «Петелинскую птицефабрику» на 700 тыс. рублей по иску Россельхознадзора

Приостанавливать деятельность предприятия не будут

Арбитражный суд Московской области оштрафовал АО «Петелинская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово») на 700 тыс. рублей, удовлетворив таким образом иск Россельхознадзора. Об этом стало известно в четверг из материалов в картотеке арбитражных дел.

В Россельхознадзоре пояснили, что рассматривались два варианта санкций: приостановка деятельности предприятия и штраф, передает ТАСС. Ведомство удовлетворено решением суда.

Добавим, управление Россельхознадзора подало в суд на «Петелинскую птицефабрику» после того, как специалисты ведомства второй раз за год обнаружили сальмонеллу и листерий в мясе птицы в одном из магазинов. В мае предприятие уже получило за это нарушение штраф в 300 тыс. рублей. Добавим, «Петелинская птицефабрика» выпускает продукцию под брендом «Петилинка». Это один из крупнейших производителей охлажденного мяса птицы в Москве и Подмосковье.

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