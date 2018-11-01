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01.11.18 / 13:54 Новости / Россия и мир / Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Спрос на гарантирование до 2021 года должен превысить 2 трлн рублей

Фото: finobzor.ru

Банк «ВТБ» и АО «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в программе целевых кредитов для застройщиков. Об этом в четверг сообщили в ВТБ.

Программа подразумевает обеспечение целевых кредитов застройщикам поручительством единого института развития в жилищной сфере. Первые сделки по программе планируются в первом полугодии 2019 года. По словам представителя банка Дениса Бортникова, соглашение сформирует механизм господдержки девелоперов м снизит риски кредиторов. По оценкам банка, спрос на гарантирование до 2021 года должен превысить 2 трлн рублей.

Отметим, переход на новую модель финансирования строительства жилья с использованием механизма гарантирования прорабатывается в рамках дорожной карты, которое правительство утвердило в 2017 году. Документ подразумевает поэтапное замещение средств граждан в жилищное строительство банковским кредитованием и иными формами финансирования.

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