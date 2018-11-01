ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве Спрос на гарантирование до 2021 года должен превысить 2 трлн рублей

Банк «ВТБ» и АО «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в программе целевых кредитов для застройщиков. Об этом в четверг сообщили в ВТБ.

Программа подразумевает обеспечение целевых кредитов застройщикам поручительством единого института развития в жилищной сфере. Первые сделки по программе планируются в первом полугодии 2019 года. По словам представителя банка Дениса Бортникова, соглашение сформирует механизм господдержки девелоперов м снизит риски кредиторов. По оценкам банка, спрос на гарантирование до 2021 года должен превысить 2 трлн рублей.

Отметим, переход на новую модель финансирования строительства жилья с использованием механизма гарантирования прорабатывается в рамках дорожной карты, которое правительство утвердило в 2017 году. Документ подразумевает поэтапное замещение средств граждан в жилищное строительство банковским кредитованием и иными формами финансирования.