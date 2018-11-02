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02.11.18 / 10:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2370,91; РТС - 1136,41

Фото АБН

Московская биржа в пятницу открылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 2370,91 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,44% и составил 1136,41 пунктов.

Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев отметил, что в пятницу в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Как сообщается, президент США Дональд Трамп дал указание подготовить проект торгового договора с КНР, который планирует обсудить с Си Цзиньпином на саммите G20 в конце месяца. Это дало основания для смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами» и оказали поддержку глобальным фондовым рынкам. Вместе с тем, по мнению аналитика, динамика цен на нефть остается неопределенной. Это может оказать сдерживающее влияние на активность покупателей в российском секторе высоколиквидных бумаг. Во второй половине дня в США ожидается публикация данных по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 мск), которые могут стать фактором повышения волатильности по фондовым индексам.

На валютном рынке продолжается консолидация в диапазоне 65,5 – 66,0 по паре доллар-рубль. Старцев считает, что сигналов к сильным движениям пока не наблюдается.

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